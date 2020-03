In Sachsen-Anhalt haben Jugendliche trotz Verbot eine Corona-Party gefeiert - und wie läuft das eigentlich mit der Kurzarbeit?

Magdeburg l Corona hält auch die Menschen in Sachsen-Anhalt auf Trab - täglich neue Infektionen - mittlerweile 188, alle Infos bei ums im Live-Blog-, nach wie vor leere Regale vom Hamstern und das kommende Wochenende gucken Behörden besonders akribisch, ob das heimische Gefilde verlassen wird oder nicht. Was noch so los war, hier ein kurzer Überblick:

Corona-Party im Salzlandkreis

Eigentlich sollen sie in den eigenen vier Wänden bleiben und ihre Schulaufgaben machen. Einer Gruppe Jugendliche aus Staßfurt war das wohl zu viel - sie feierten lieber auf einem Spielplatz mit Alkohol, Corona-Rufen und lauter Musik. Bis die Polizei kam.

Magdeburg will sein Lied trällern

Offensichtlich nach italienischem Vorbild wollen auch die Magdeburger in Zeiten (noch?) freiwilliger Quarantäne Zusammenhalt und Solidarität demonstrieren - mit einer Mitmachaktion. Sonst muss die Grüne Zitadelle oder die MDCC-Arena dafür herhalten, am Freitagabend könnte es in der ganzen Stadt laut werden! Hier gibts alle Infos.

Harzer Arzt erstellt Corona-Online-Test

Lange Schlange in Testzentren könnten damit künftig vermieden werden - der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Harz, Dr. Christoph Schenk, hat eine Online-Selbstabfrage für Covid-19 erstellt. Am Ende bekommt man eine Einschätzung zur Gefährdung und Tipps wie man nun verfahren sollte. Natürlich ist der Onlinetest keineswegs mit einem medizinischen Abstrich zu vergleichen - Er dient nur zur Einschätzung.

Bundesagentur für Arbeit zur Kurzarbeit im Facebook-Live auf volksstimme.de

Speziell im Hinblick auf Kurzarbeit und Coronavirus ist die Volksstimme mit der Bundesagentur für Arbeit am Freitag auf Facebook live gegangen. Ihr habt dem Experten Markus Behrens viele Fragen gestellt und er hat geantwortet - hier könnt ihr euch die Aufzeichnung ansehen.

Neue Corona-Betrugsmaschen

Auch Betrüger müssen offenbar ihre Geschäftsmodelle umstellen - im Harz gaben sie sich am Telefon als Mitarbeiter des Landkreises aus und Überlebenspakete mit Desinfektionsmitteln und Mundschutz verkaufen, im Salzlandkreis tarnten sie sich am Telefon als Bankmitarbeiter und Beamte vom LKA. In beiden Fällen wurden die angerufenen Personen um ihr Geld gebracht.

Trash Abseits von Corona: DSDS hat einen neuen Juroren

Es muss ja abseits von Corona auch noch anderen Neuigkeiten geben - nach dem Xavier Naidoo die DSDS-Jury verlassen musste, hat man nun Ersatz gefunden. Wie Schlagermoderator Florian Silbereisen sich so schlagen wird? Abwarten.