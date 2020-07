Was war heute in Sachsen-Anhalt los? Eine Tagveszusammenfassung.

Die Zerbster Kastrationspflicht für Katzen schlägt in ganz Sachsen-Anhalt Wellen. Und Stichwort Wellen schlagen: Wo geht es für den FCM hin?

Magdeburg l Für Zerbst gilt: Alle nach dem 1. August 2020 geborenen Katzen, denen Zugang ins Freie gewährt wird, müssen kastriert werden. Dieser Artikel erschien bereits am vergangenen Mittwoch - und dennoch interessieren sich immer noch viele Leser für den Artikel. Hier geht es zum Text.

Beim 1. FC Magdeburg ist der Wurm drin: Der drohende Abstieg würde den Verein immens zurückwerfen. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Ein Kommentar.

Ein Blick in den Harz: Styropor, das in die Holtemme geweht wurde, bewegt weiter die Gemüter. Kreispolitiker wollen wissen, was die Behörden unternommen haben. Worum es genau geht.

Aus dem Gericht: Eine psychisch kranke Frau hat in der geschlossenen Psychiatrie in Uchtspringe (Altmark) eine Mitpatientin verprügelt. Und das nur, weil die Frau Selbstgespräche führte, von der sich die Aggressorin offenbar genervt fühlte. Nun muss sie ins Gefängnis.

FCM-Spiel im Liveticker

Nachher noch nichts vor? Hier gibt es das anstehende FCM-Spiel gegen Ingolstadt im Liveticker. Um 19 Uhr geht's los.