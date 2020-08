In Berlin werden Corona-Demos verboten und es gibt großen Ärger über das Magdeburger Riesenrad.

Masken und Desinfektionsmittel für Schulen

Am Donnerstag öffnen in Sachsen-Anhalt wieder die Schulen. Um die Corona-Infektionen einzudämmen und die Schüler zu schützen, hat das Sachsen-Anhalt Masken und Desinfektionsmittel an die Einrichtungen verteilt. Und davon nicht wenig.

Melanie Müller mit Coronavirus infiziert

Der bekannte Schlagerstar Melanie Müller und ihre Familie haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Zuvor hatte sie die Krankheit noch geleugnet und kontroverse Aussagen getroffen.

Knatsch um Magdeburger Riesenrad

Das sogenannte "Wheel of Hope" (Rad der Hoffnung), wie es in den Medien bezeichnet wird, ziert seit Mai 2020 den Magdeburger Stadtpark - und sollte es noch bis Oktober 2020. Warum das nicht jedem gefällt.

Berlin verbietet Corona-Demos

In Berlin sollten mehrere geplante Corona-Demonstrationen stattfinden. Doch die deutsche Hauptstadt verbietet sie.