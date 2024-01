In Sachsen-Anhalt gibt es in nur wenigen Bahnhöfen kostenfreies WLAN. Das zeigen aktuelle Zahlen der Bundesregierung. Die bundesweiten Unterschiede sind immens.

Halle (Saale). - In ostdeutschen Bundesländern steht Reisenden an nur wenigen Bahnhöfen kostenfreies WLAN zur Verfügung. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion hervor.

Die wenigsten Bahnhöfe mit Gratis-WLAN gibt es demnach in Brandenburg. Von den 308 Stationen der Deutschen Bahn in Brandenburg bieten gerade mal drei Stationen kostenloses WLAN an - das ist knapp ein Prozent. In Thüringen gibt es an 1,5 Prozent aller Stationen kostenfreies WLAN, in Sachsen an zwei Prozent.

So viele Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt haben kostenloses WLAN

In Sachsen-Anhalt können Reisende in sechs Bahnhöfen Gratis- WLAN nutzen, das sind knapp 2,1 Prozent aller 289 Haltestellen der Deutschen Bahn im Land. Welche Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt über kostenfreies WLAN verfügen, geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Papier nicht hervor.

Das einzige ostdeutsche Bundesland, das im bundesweiten Vergleich einigermaßen gut abschneidet, ist Mecklenburg-Vorpommern. Hier können sich Reisende an knapp 9 Prozent aller Bahnhöfe kostenlos ins WLAN einloggen.

Zum Vergleich: In Hamburg haben 90 Prozent aller Stationen der Deutschen Bahn Gratis-WLAN. Damit liegt Hamburg bundesweit an der Spitze. Danach folgen Schleswig-Holstein (74 Prozent) und Hessen (70 Prozent).

Anteil der Bahnhöfe mit kostenlosem WLAN

Hamburg: 90 Prozent

Schleswig-Holstein: 74 Prozent

Hessen: 70 Prozent

Berlin: 10 Prozent

Mecklenburg-Vorpommern: 9 Prozent

Bremen: 6 Prozent

Niedersachsen: 6 Prozent

Nordrhein-Westfalen: 4 Prozent

Sachsen-Anhalt: 2 Prozent

Sachsen: 2 Prozent

Baden-Württemberg: 2 Prozent

Bayern: 2 Prozent

Rheinland-Pfalz: 1 Prozent

Thüringen: 1 Prozent

Saarland: 1 Prozent

Brandenburg: 1 Prozent

Dirk Flege, der Geschäftsführer des Interessenverbandes Allianz pro Schiene, kritisiert, dass die allermeisten Bahnhöfe in Deutschland kein Gratis-WLAN haben. Es sei wenig zeitgemäß, dass man kostenloses WLAN an Bahnhöfen "wie die Nadel im Heuhaufen" suche, sagt Flege.

Ihm zufolge sollte kostenloses WLAN an Bahnhöfen "Standard sein". Flege fordert daher ein gemeinsames Vorgehen der Bahn sowie der Bundesländer, Landkreise, Städte und Kommunen, um die Situation für Reisende zu verbessern.