Bier Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer: Kommt der beste Brauer aus Sachsen-Anhalt?

In wenigen Wochen findet die fünfte Ausgabe der deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer statt. Dieses Mal treten erstmalig auch fünf Kandidaten aus Sachsen-Anhalt bei dem Wettstreit an. Einer der Hobbybrauer erzählt der Volksstimme, warum er bei der Meisterschaft mitmacht und was Bierbrauen für ihn ausmacht.