Das Deutschland-Ticket kann seit Montag geordert werden. Doch das Angebot nutzt Bewohnern auf dem Lande wenig – so der Befund vieler Kritiker. Stimmt das so pauschal? Wir haben uns das näher angeschaut.

Magdeburg - Mit dem Rad zum Stendaler Bahnhof, rein in die S-Bahn bis Magdeburg und dann vom Magdeburger Hauptbahnhof bis zum Büro am Domplatz radeln. Sandra Turner-Schulze aus Stendal pendelt mit der Bahn seit vier Jahren in die Landeshauptstadt. Die 46-Jährige hat auch ein Auto, aber das bleibt meistens zu Hause. Sie erzählt: „Ich fahre gerne Bahn. Das klappt meistens gut. Da lese ich Zeitung. Aufs Auto habe ich einfach keine Lust.“ Das Fahrrad nimmt sie immer mit in den Zug. Das ist praktisch. So ist sie in Magdeburg nicht auf die Straßenbahn angewiesen. Doch das Ganze hat seinen Preis. Knapp 200 Euro kostet das Monatsticket. Bislang. Ab 1. Mai gibt es das DeutschlandTicket für 49 Euro. Ein Viertel der Kosten. „Da freue ich mich schon drauf“, sagt sie. Und mit ihr Tausende, die täglich mit Bahn oder Bus quer durchs Land pendeln.