Magdeburg/Gardelegen - Petula Klebingat („Meine Eltern fanden Petula Clark und ihren Hit von 1965 ,Downtown’ so gut, deshalb der Vorname“) ist TV-Richterin Barbara Salesch keine Unbekannte. „Sie war tatsächlich juristische Ausbilderin für einen Bekannten aus meiner Geburtsstadt Soltau“, sagt die Richterin auf Probe. Und sie sei hin und her gerissen, wenn es um solcherart Gerichtssendungen im Fernsehen gehe. „Auf der einen Seite wird so etwas der Komplexität eines Prozesses nicht gerecht und es kann leicht ein falscher Eindruck von der Arbeit der Justiz entstehen. Auf der anderen Seite wird versucht, den Zuschauern so realistisch wie möglich einen Einblick in eine Hauptverhandlung zu geben. Aber am Ende ist es ja kein Dokumentation, sondern eine Unterhaltungssendung.“