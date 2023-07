Magdeburger Mathe-Ass von Zahlen verzaubert Die Magie der Mathematik

Beweise: Für alle natürlichen Zahlen a, b und c mit a 2 + b 2 = c 2 ist a · b · c durch 60 teilbar. Hä? Wiebitte? Wo die meisten abwinken, fängt für Michael Wagner der Spaß erst richtig an. Der 14-Jährige vom Magdeburger Siemens-Gymnasium ist frisch gekürter Bundessieger der Matheolympiade. Ihn ziehen Zahlen sogar in den Ferien magisch an.