In Sachsen-Anhalt wurde eine große Menge an Zigaretten gestohlen. Symbolfoto: Angelika Warmuth/dpa

Laucha an der Unstrut (dpa) l Unbekannte haben in Laucha an der Unstrut (Burgenlandkreis) 1500 Schachteln mit Zigaretten erbeutet.

Die Diebe drangen laut einem Polizeisprecher in der Nacht zu Dienstag in einen Supermarkt ein, indem sie eine Tür aufhebelten.