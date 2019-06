Die Polizei fahndet in "Kripo live" nach Unbekannten, die in Quedlinburg zwei Frauen überfallen und deren Handtaschen gestohlen haben.

Quedlinburg (vs) l Nach einem Handtaschendiebstahl und einem Raub vom 13. Mai 2019 in Quedlinburg fahndet die Polizei am Sonntag in der Sendung "Kripo live" des MDR-Fernsehens (ab 19.50 Uhr) nach den Tätern und einer Radfahrerin als wichtige Zeugin.

Gegen 9.15 Uhr hatte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz der Harzsparkasse in der Turnstraße einer 77-Jährigen Frau die Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet. Anschließend flüchtete er in Begleitung eines Komplizen. Eine Radfahrerin mit einem Kleinkind hatte die Verfolgung aufgenommen und dem Täter die Handtasche abgenommen.

Etwa eine halbe Stunde später wurde eine 89-jährige Frau ebenfalls Opfer eines Raubes, bei der ihr in der Gartenstraße/Ecke Ahornstraße in Quedlinburg die Handtasche entrissen wurde. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich schwer, sodass stationär im Klinikum auf genommen werden musste.