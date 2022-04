Dieses Plus-Size-Model aus der Altmark erobert das Netz

Sandra Smolny aus der Altmark arbeitet als Übergrößen-Model und setzt sich gegen Diskriminierung in der Modewelt ein. Als Influencerin hat sich mittlerweile einen Namen gemacht.

Sandra Smolny entdeckt sich auf einem Plakat vor dem Allee-Center in Magdeburg.

Magdeburg - Minutenlang blickt Sandra auf das Werbeplakat am Allee-Center. Mitten in Magdeburgs Innenstadt ist es platziert, gut einsichtig für jeden, der den sonnigen Samstag zum Einkaufen nutzt. Darauf zu sehen ist sie: Sandra Smolny, 34 Jahre alt, zweifache Mutter, Kleidergröße 48 – in Unterwäsche.