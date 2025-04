Was die Menschen im April vor 100 Jahren in Anhalt und der preußischen Provinz Sachsen bewegte, aus denen Sachsen-Anhalt hervorgegangen ist.

Magdeburg/MZ - Die Rennbahn im Magdeburger Herrenkrug galt vielen Freunden des Galoppsports als eine der schönsten Anlagen in Deutschland. Auch durch den gebotenen Sport machte die Bahn von sich reden. Das seit 1909 ausgetragene Rennen um den Kronprinzenpreis galt als das größte Jagdrennen in Europa. Auch wenn es mit Kriegsbeginn sein Ende fand, blieb der Herrenkrug eine gefragte Adresse. Mit Sonderzügen kamen tausende Zuschauer aus Berlin und Leipzig, aus Hamburg und Hannover an Renntagen in die Stadt.