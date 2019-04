Die Zahl der Drogentoten in Sachsen-Anhalt ist gesunken. Symbolfoto: Boris Roessler/dpa

In Sachsen-Anhalt sind 2018 elf Menschen nach Drogenkonsum gestorben. 2017 waren es noch 13.

Magdeburg (dpa) l Entgegen dem Bundestrend ist in Sachsen-Anhalt die Zahl der Drogentoten 2018 gesunken. Im vergangenen Jahr starben im Land elf Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums, 2017 waren es noch 13, wie die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, am Mittwoch mitteilte. Bundesweit gab es demnach 1276 Drogentote, das seien vier mehr als 2017 gewesen.

Mortler zufolge gingen die meisten Todesfälle wie schon in den Vorjahren auf Überdosierungen von Opioiden wie Heroin oder Morphin zurück. Wichtig seien einfach zugängliche Hilfsangebote wie Suchtberatungsstellen. Sie hätten im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Suchtkranke und deren Angehörige erreicht.