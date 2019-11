Bei der Großrazzia in Magdeburg und Umgebung wurden zahlreiche Waffen und mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt.

Magdeburg/Schönebeck l Nachdem Spezialkräfte des Landeskriminalamtes und Bereitschaftspolizisten mehrere Wohn- und Geschäftsräume am Mittwoch gestürmt hatten, hat die Polizei nun erste Ergebnisse der Druchsuchungsmaßnahmen veröffentlicht. So seien ein 26-jähriger Mann und eine 40-jährige Frau vorläufig festgenommen worden. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Beide befänden sich derzeit in Polizeigewahrsam.

"Darüber hinaus wurden in den Durchsuchungsobjekten unterschiedliche Beweismittel sichergestellt, darunter circa 1,8 Kilogramm Amphetamine sowie weitere Drogen wie Marihuana, Cannabis und Kokain." Zudem wurden durch die Polizei verschiedene Waffen, unter anderem eine Schreckschusspistole, eine Machete und mehrere Messer beschlagnahmt. Ebenfalls beschlagnahmt wurden mehrere Tausend Euro Bargeld sowie diverse Handys und Speichermedien.

Der Großeinsatz der Polizei war am Mittwochnachmittag um 15 Uhr angelaufen. Unter anderem druchsuchten die Ermittler Objekte in Magdeburg, Schönebeck, Staßfurt und Calbe. Anlass für den Großeinsatz, an dem rund 300 Polizisten beteiligt waren, waren unter anderem Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie das Waffengesetz.