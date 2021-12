DSDS-Castings in Sachsen-Anhalt: Hier sucht Florian Silbereisen neue Talente

Im neuen Jahr dürfen sich Fans von DSDS auf eine neue Staffel freuen. Die Jury um Florian Silbereisen sucht dafür auch in Sachsen-Anhalt nach dem neuen Superstar für Deutschland.

Bereits in der vergangenen Staffel war Wernigerode Drehort für DSDS.

Wernigerode/DUR – Ab dem 22. Januar 2022 geht die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bereits in die neunzehnte Staffel.

Und auch diesmal müssen sich angehende Teilnehmer im Vorfeld bei diversen Castings ihren Platz in der Sendung sichern. Zu diesem Zweck macht die Show erneut in Sachsen-Anhalt Halt und plant auf dem Marktplatz in Wernigerode ein öffentliches Auswahlverfahren.

Die Jury um Showmaster Florian Silbereisen wird diesmal von der ESC-Gewinnerin Ilse DeLange und dem Produzenten Toby Gad komplettiert. Wann genau das Casting stattfinden soll, ist aktuell noch nicht bekannt. Zusätzlich suchen die Macher der Sendung auch im bayrischen Burghausen nach Kandidaten.