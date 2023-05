Zuschauer jubeln vor der Hauptbühne auf der „DreamHack“ im Jahr 2022 und schauen sich ein Showmatch im Spiel „League of Legends“ an.

Magdeburg - Erschöpft lässt sich Christian Kollenda in einen Liegestuhl fallen. Der 22-Jährige war die ganze Nacht wach. Jetzt ist Mittag, draußen scheint die Sonne, es sind 22 Grad an diesem Sonnabend im April. Und drinnen, in einer ehemaligen HNO-Praxis in einem Hinterhof am Magdeburger Ulrichplatz, wird 48 Stunden lang gezockt.