In Schönburg (Burgenlandkreis) haben Einbrecher einen Mann niedergestochen.

Schönburg (dpa) l Ein 54-Jähriger ist in seinem Einfamilienhaus in Schönburg (Burgenlandkreis) von Einbrechern niedergestochen worden. Der Mann erlitt bei dem Angriff mehrere Stichverletzungen im Oberkörper, wie die Polizei in Halle mitteilte. Er sei mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Mehrere vermummte Täter drangen in der Nacht zu Freitag gewaltsam in das Haus ein.

Später trafen die Unbekannten auf den 54-Jährigen und griffen ihn an. Im Anschluss flüchteten die Täter ohne das bereits bereitgestellte Diebesgut. Eine Fahndung blieb der Polizei zufolge erfolglos. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.