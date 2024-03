Organspende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg. - Erst am Abend vor der Transplantation im Magdeburger Uniklinikum hat Maik Rohrig aus Klötze erfahren, dass er eine neue Leber bekommen würde. Zwei Jahre hatte er auf Wartelisten gestanden, in der Hoffnung, dass sich ein passender Spender finden würde. „Erst ein paar Tage nach der Operation habe ich realisiert: Oh, du hast ja eine neue Leber, ein neues Leben“, sagt er.