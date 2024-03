Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Neugattersleben/dh/bJr. - Die Gladauer waren zahlreich erschienen, jene Spieler um Dennis Wesemann, die vom Fußball-Landesverband (FSA) am 7. November des vergangenen Jahres wegen „rechtsradikaler Tendenzen“ vom Spielbetrieb ausgeschlossen worden waren. Nach der Urteilsverkündung des Verbandsgerichtes am Dienstagabend in Neugattersleben umarmten sie sich, klatschten sich ab, zogen mit einem Lächeln hinaus in die Dunkelheit. Mit dem nächsten Spiel vor Augen – am Sonntag empfangen sie in der Kreisoberliga Jerichower Land Borussia Genthin/Parchen. Der Fußball rollt in Gladau also weiter, nachdem sich der Vereins bereits per einstweiliger Verfügung im Dezember die Rückkehr auf dem Rasen unter strengen Auflagen gesichert hatte.