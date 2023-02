Es rumort rund um die gemeinsame Führungsetage von Media Markt und Saturn. Die Gewinnmarge schrumpfte in der vergangenen Zeit erheblich, schreibt der Spiegel. Wie viel Zukunft haben beide Ketten in Sachsen-Anhalt?

Media Markt und Saturn in Sachsen-Anhalt: Wie sich die Elektronikhändler neu aufstellen

Seit kurzem werben Media Markt und Saturn sogar miteinander. Antworten auf die Zukunft beider Elektronik-Ketten in Sachsen-Anhalt hat die Volksstimme auf Nachfrage erhalten.

Magdeburg - Verpasstes Corona-Geschäft, altmodisch anmutender Online-Shop, viele verschlissene Manager und stark geschrumpfter Gewinn: In einer Analyse geht das Magazin Spiegel scharf ins Gericht mit der MediaMarktSaturn (MMS) Retail Group. Wie steht es um die Geschäfte beider Ketten in Sachsen-Anhalt, insbesondere an Doppelstandorten?