Der Weihnachtsmarkt in der Lutherstadt Eisleben öffnet gute zwei Wochen lang seine Pforten und kann täglich besucht werden. Natürlich findet auch das Highlight - der "Advent in Luthers Höfen" - in diesem Jahr wieder statt. Auch die umliegenden Gemeinden haben in der Vorweihnachtszeit den ein oder anderen Adventsmarkt organisiert.

Alle Infos zum Weihnachtsmarkt in Eisleben und den Veranstaltungen in der Umgebung

Zwei stattliche Pyramiden zierten im vergangenen Jahr den Marktplatz in Eisleben.

Eisleben - In Eisleben und Umgebung gibt es zur Adventszeit einige Veranstaltungen. Der Weihnachtsmarkt in der Lutherstadt beginnt am 2. Dezember und kann bis zum 17. Dezember täglich besucht werden.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt: Öffnungszeiten, Lage und Programm

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Eisleben statt?

Eröffnung: 2. Dezember 2023 um 16 Uhr

um Ende: 17. Dezember 2023

Reguläre Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 11 bis 20 Uhr

Samstag 11 bis 22 Uhr

Sonntag 11 bis 20 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Eisleben statt?

Der Weihnachtsmarkt findet in Eisleben auf dem Marktplatz statt.

Programm und Angebote auf dem Eisleber Weihnachtsmarkt

Laut Ankündigung auf der Internetseite des Eigenbetriebs Märkte der Lutherstadt wird der Eisleber Weihnachtsmarkt zum ersten Mal zum "Markt der Köstlichkeiten".

"Ob Kräppelchen, Quarkbällchen oder gebrannte Mandeln, Nüsse aller Art, kandierte Äpfel, Lutscher, Lebkuchenherzen, Schokofruchtspieße, Zuckerwatte, Crepes und Churros, Schmalzkuchen und Stollengebäck" oder auch Roster, Bauernhandbrot, Grünkohl, Fisch und mehr - es kann von herzhaft bis süß ausgiebig auf dem Markt geschlemmt werden.

Natürlich dürfen auch Glühwein, Grod, Jägertee und Co. nicht fehlen. Auch ein Kinderkarussell und ein Familien-Riesenrad werden vor Ort sein. Zudem wird der Polarexpress am Weihnachtsbaum erstmalig seine Runden drehen.

Zur offiziellen Eröffnung am 2. Dezember wird um 16.30 Uhr die Pyramide angeschoben. Anschließend erhält das Lutherdenkmal auf dem Markt wieder seinen Schal - dieses Mal von der Eisleber Tafel. Abgerundet wird dieser Tag durch den Weihnachtsmann und Livemusik von BeSt-Music.

Advent in Luthers Höfen

Der „Advent in Luthers Höfen“ in Eisleben findet am Samstag, 16. Dezember, statt. Von 12 bis 22 Uhr können sich die Besucher hier auf vielfältige kulturelle und kulinarische Angebote freuen.

18. Weihnachtsmarkt in Röblingen

Röblingen - Vom 1. bis 3. Dezember findet in der Festscheune in Röblingen ein Weihnachtsmarkt statt. Eröffnet wird dieser am Freitag um 16 Uhr durch Bürgermeister Jürgen Ludwig. Weiterhin steht ein Programm mit der Grundschule aus Erdeborn, Weihnachtsbastelei und eine Kinderdisco auf dem Plan.

Am Samstag öffnet der Weihnachtsmarkt um 15 Uhr. Dann wird die Grundschule Wansleben ein kleines Programm präsentieren. Abends darf dann beim Adventstanz das Tanzbein geschwungen werden. Am Sonntag öffnet der Markt 15 Uhr mit einem Programm der Röblinger Grundschule. Der Weihnachtsmarkt endet um 18 Uhr. Bis 20 Uhr gibt es jedoch noch die Senioren-Weihnacht in der Scheune (mit Anmeldung).

Glühweinfest in Rothenschirmbach

Rothenschirmbach - Am 3. Dezember lädt der Verein „Wir für Rothenschirmbach“ zu einem Glühweinfest an der Autobahnkirche in Rothenschirmbach ein. Ab 16 geht's los. Neben Weihnachtsliedern, Glühwein, Würstchen und Knüppelkuchen wird es musikalische Unterhaltung mit Q4 geben.

Weitere Weihnachtstermine in Eisleben und Umgebung

Klostermansfeld - Der Verein zur Förderung der Feuerwehr organisiert am 2. Dezember einen Adventsmarkt mit dem Schützenverein am Dorfgemeinschaftshaus. Los geht's um 15 Uhr.

Helbra - Der Förderverein Schmid Schacht feiert am 4. Dezember auf dem Gelände des Schmid-Schachtes die Barbarafeier.

Helbra - Am 9. und 10. Dezember lädt der Förderverein Helbra ab 14 Uhr (Sonntag) bzw. ab 15 Uhr (Samstag) zu einem Weihnachtsmarkt auf dem Festplatz ein.

Blankenheim - Die Gemeinde und die Kita „Storchennest“ laden am 9. Dezember ab 14 Uhr auf den Platz der Generationen zu einem Weihnachtsmarkt ein.