Die spanische Weihnachtslotterie „El Gordo“ begeistert jedes Jahr Millionen – und lockt auch deutsche Spieler an. Doch die Glücksspielbehörde Halle warnt: Die Teilnahme per Internet aus Deutschland kann strafbar sein.

Halle/MZ - Dieser Weihnachtstradition fiebern viele Spanier jedes Jahr entgegen: „El Gordo“ (Der Dicke) gilt als größte Lotto-Ziehung der Welt, gut 2,5 Milliarden Euro wurden zuletzt verlost. Auch international gilt das spanische Festtags-Lotto als Attraktion. Doch die deutsche Glücksspielbehörde in Halle funkt möglichen Tippern aus Deutschland dazwischen.

Warnung vor illegaler Teilnahme an "El Gordo"

Denn die 2021 gegründete Behörde warnt vor der illegalen Teilnahme an „El Gordo“ per Internet aus Deutschland. „Das Angebot der Weihnachtslotterie ,El Gordo' im Internet ist in Deutschland nicht erlaubt“, stellen die Juristen der Einrichtung klar. „Dennoch gibt es illegale Glücksspielanbieter, die eine Online-Teilnahme an ,El Gordo' bewerben.“

Dazu gehört der Anbieter Lottoland. "Bei dem Angebot auf der Webseite handelt es sich innerhalb Deutschlands um illegales Glücksspiel; eine Teilnahme hieran ist strafbar. Die Anbieterin besitzt für ihr Glücksspielangebot innerhalb Deutschlands nicht die dafür erforderliche deutsche Erlaubnis", so die Behörde.

Nur die beiden Domains Lottoland-deutschland.de und Lottohelden-deutschland.de sind legal: "Lediglich diese Glücksspielveranstalterin mit ihren beiden aufgeführten Domains verfügt über eine Erlaubnis oder Konzession nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021)", so die Behörde.

Die Behörde warnt, dass illegale Glücksspielanbieter im Internet einen Trick anwenden würden, um deutsche Spieler anzulocken: Es werde keine Teilnahme an der eigentlichen Weihnachtslotterie verkauft, sondern „lediglich auf den Ausgang der Lotterie gegenüber einem Dritten gewettet und somit kein Vertrag mit dem staatlichen Lotterieveranstalter abgeschlossen“.

Spanische Weihnachtslotterie "El Gordo": Risiken der Online-Teilnahme

Solche sogenannten Zweitlotterien seien nach dem deutschen Glücksspielstaatsvertrag 2021 untersagt.

„Dies dürfte zahlreichen Spielern nicht bewusst sein“, sagte Vorstand Ronald Benter. „Es wird daher allen Spielinteressierten geraten, sich vorab auf der amtlichen Whitelist einen Überblick über die in Deutschland erlaubten Glücksspielanbieter zu verschaffen.“

Sofern Anbieter und Domains in der Whitelist nicht gelistet seien, handele es sich bei diesen Angeboten um unerlaubtes Glücksspiel in Deutschland.

Glücksspiel im Internet: Konsequenzen bei Verstößen

Wer trotzdem illegale Glücksspielangebote im Internet nutzt, bekommt schlimmstenfalls harte Konsequenzen zu spüren. Die Teilnahme an unerlaubtem Glücksspiel könne mit Geld- oder gar Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten geahndet werden, so die Behörden in Halle.

Was macht El Gordo so besonders?

Gewinne von insgesamt mehr als 2 Milliarden Euro und die sehr hohe Gewinnchance von mehr als 15 Prozent je Tipp machen die Weihnachtslotterie El Gordo zur wahrscheinlich größten Lotterie der Welt. Allein in Spanien fiebern über 90 Prozent der Einwohner des Landes der Millionenbescherung jedes Jahr entgegen.