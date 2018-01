In Sachsen-Anhalt beantragen immer mehr Väter Elterngeld, um so mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können. Symbolfoto: Andreas Gebert/dpa

Die Zahl der Elterngeldanträge von Vätern hat sich in Sachsen-Anhalt seit 2007 verdoppelt. Immer mehr wollen eine Babypause einlegen.

Halle (dpa) l Immer mehr Väter nehmen zugunsten ihrer Familie eine berufliche Auszeit und beantragen Elterngeld. Im vergangenen Jahr seien es in Sachsen-Anhalt mehr als 5700 Väter gewesen, ihr Anteil an allen Anträgen habe 24,5 Prozent betragen, teilte das Landesverwaltungsamt am Freitag in Halle mit. Im Vorjahr seien es noch 23,9 Prozent gewesen. Insgesamt wurden im Jahr 2017 knapp 23.400 Elterngeldanträge gestellt. Das ist den Zahlen zufolge die höchste Zahl seit der Einführung im Jahr 2007. Damals waren 16.890 Anträge eingegangen, davon stammten 10,5 Prozent von Männern.

Das Elterngeld ist eine Lohnersatzleistung für Mütter und Väter, die nach der Geburt ihres Kindes eine Babypause einlegen oder ihre Arbeitszeit reduzieren. Die Höhe orientiert sich am durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen des betreuenden Elternteils im Jahr vor der Geburt.