Energie sparen Ende der Energiesparverordnung: Städte in Sachsen-Anhalt sparen trotzdem weiter

Die Energiesparverordnung vom Bund ist ausgelaufen. Städte und Gemeinden dürfen seit dem 15. April 2023 wieder selbst über ihre Beleuchtung und Temperaturen in öffentlichen Gebäuden bestimmen. Einige in Sachsen-Anhalt wollen jedoch an den Maßnahmen festhalten.