Energiekrise: Sportvereine in Sachsen-Anhalt geraten in Not

Magdeburg - Die 79-jährige Dorothea Renner hat sich mit 20 weiteren betagten Frauen in der Sporthalle Latdorf (Nienburg an der Saale) bis vor einigen Wochen noch beim Seniorensport fit gehalten. Dann schloss die Kommune aus Energiespargründen die Halle und eine weitere in Neugattersleben. „Wir haben erst den Hinweis bekommen, dass wir in einer anderen Sporthalle in Nienburg trainieren könnten“, sagt sie. Doch das kam für die betagten Frauen, meist ohne Auto, nicht in Frage. Die Verwaltung bot daraufhin das Vereinshaus als Ausweichquartier an. „Doch da passen zehn bis zwölf Personen gerade so rein“, sagt sie. Aktuell gibt es im Stadtrat von Nienburg zwar einen Beschluss zur Wiederöffnung beider Hallen. „Die Verwaltung sträubt sich aber und lässt die Hallen dicht“, erklärt Stadtrat Stefan Maibaum (Unabhängige Wählergemeinschaft).