Engpässe auf Intensivstationen: Kinderärzte in Sachsen-Anhalt fürchten den Herbst

Auf Kinderintensivstationen in Sachsen-Anhalt könnte ein Mangel drohen.

Magdeburg - Die Warnung von Florian Hoffmann ist eindringlich. Den Kinderintensivstationen in Deutschland drohe im Herbst und Winter erneut die Überlastung, so der designierte Präsident der deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Dazu passend ist in Sachsen-Anhalt seit fast einem halben Jahr die Kinderintensivstation der Uniklinik Magdeburg (UKMD) geschlossen. Zur Verfügung stehen im Land damit nur noch die 14 Intensivbetten der Universitätsmedizin Halle.