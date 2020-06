Die Gedenkstele für den ermordeten Mosambikaner Alberto Adriano im Stadtpark in Dessau. 20 Jahre nach seinem gewaltsamen Tod soll am Donnerstag Opfern von Rassismus und Rechtsextremismus gedacht werden. Foto: Sebastian Willnow/dpa

20 Jahre nach dem gewaltsamen Tod von Alberto Adriano aus Mosamik in Dessau soll am Donnerstag an die Tat erinnert werden.

Dessau-Roßlau (dpa) l An einer Gedenkstele für Adriano im Stadtpark in Dessau und an 13 weiteren Orten in Sachsen-Anhalt sollen am sogenannten Tag der Erinnerung Blumen niedergelegt werden, wie die Organisatoren mitteilten. Zudem sind Diskussionen und Aktionen via Internet geplant. Drei Neonazis prügelten im Juni 2000 in Dessau Alberto Adriano (39) brutal zu Tode – aus Fremdenhass. Opfervertreter fordern heute im Kampf gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus mehr gemeinsames Handeln von Staat und Gesellschaft.

