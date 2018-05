In Halle hat ein Dönerladen mit einer besonderen Aktion eröffnet. Hier gibt es den Döner für einen Cent.

Halle l Das Restaurant "Prishtina" in Halle bietet zu seiner Neueröffnung am Dienstag den Döner für nur einen Cent an. Trotz des hohen Ansturms von kaufwilligen Kunden ist das erwartete Chaos ausgeblieben. Mit dem Angebot will der Laden seine Geschäfte ankurbeln. Im Vorfeld wurde über Facebook und auch bei Ebay mit der Aktion geworben. Diese geht "nur solange der Vorrat reicht", so der Werbeslogan.

In der Vergangenheit ist bei solchen Angeboten immer wieder das Chaos ausgebrochen. Deswegen ist die Polizei vor Ort und sichert die Aktion ab.