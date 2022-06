Zecken Erstmals Risikogebiet in Sachsen-Anhalt: Was bei der Virus-Krankheit FSME zu beachten ist

Vorsicht im hohen Gras, in Büschen und Waldrändern: Hier könnten Zecken warten. Und die Tiere übertragen Krankheiten. In diesem Jahr wurde vom RKI erstmals ein Gebiet in Sachsen-Anhalt als Risikogebiet für die Nervenkrankheit FSME ausgerufen.