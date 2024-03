Magdeburg - Flucht und Zuwanderung sorgen zumindest örtlich für eine Überlastung der staatlichen Schulen im Land. Laut Innenministerium von Tamara Zieschang (CDU) waren Ende Januar allein 6.880 schulpflichtige Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in Sachsen-Anhalt registriert.

Das waren noch einmal mehr als vor Weihnachten (18. Dezember: 6825). Schon damals hatte das Ministerium den höchsten Stand seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp zwei Jahren gemeldet.

Hinzu kommen laut einer Selbstauskunft der Schulen (Stand 7. Dezember) noch einmal landesweit rund 20.000 ausländische Schüler anderer Nationalitäten.

Viele sprechen bei ihrer Ankunft kaum Deutsch. Weil gleichzeitig Lehrer für die Integration fehlen, schafft es etwa der Burgenlandkreis nicht mehr, alle Zuwanderer im Regelunterricht aufzunehmen. Betroffen waren laut Landrat Götz Ulrich (CDU) zuletzt mehr als 100 Kinder und Jugendliche in der Stadt Zeitz.

Geld für Flüchtlings-Schule soll aus Corona-Vermögen kommen

Helfen soll jetzt ein ungewöhnliches Projekt, mit dem sich am Dienstag das Regierungskabinett befasst: Zunächst bis zu 75 Zuwanderer aus Zeitz sollen ab 1. März vom Privatunternehmen „Euro-Schulen“ extern eine Deutschförderung erhalten, statt die staatlichen Schulen zu besuchen. So sieht es eine Vorlage aus dem Bildungsministerium von Eva Feußner (CDU) vor. Geplant ist, die Schüler im Alter von 10 bis 15 Jahren so weit in Deutsch zu fördern, bis sie dem Unterricht in den Regelschulen folgen können.

Der Landkreis will dazu eine ehemalige Grundschule in Weißenfels anmieten. Das Land soll für die Beschulung durch die Euro-Schulen aufkommen. 327.500 Euro würden laut Vorlage pro Jahr an Kosten fürs Land anfallen. Dazu sollen laut Medienberichten rund 165.000 Euro vom Landkreis für den Betrieb der Schule kommen.

Die Mittel sollen aus dem Corona-Sondervermögen kommen. Für weitere, ähnliche Maßnahmen lägen bereits Anträge vor, hieß es weiter. Der Burgenlandkreis teilte dazu mit: Bedarf sei auch an anderen Standorten vorhanden.

CDU Sachsen-Anhalt unterstützt Pläne

Die CDU im Landtag findet das Vorgehen richtig: „Unzureichende Deutschkenntnisse von schulpflichtigen Migranten müssen zwangsläufig vor dem Eintritt in den Unterrichtsalltag verbessert werden“, sagte Fraktionschef Guido Heuer. Darüber hinaus setze man sich für ein verpflichtendes Vorschuljahr vor der Grundschule ein. Hauptziel auch hier: Deutschkenntnisse zu verbessern.

Der Burgenlandkreis hat mit mehr als 5.000 Ukrainern, darunter knapp 1.000 Schüler, besonders viele Flüchtlinge aus dem von Moskau überfallenen Land aufgenommen.

FDP und SPD sehen externe Beschulung skeptisch

Michael Struckmeier, Vize-Geschäftsführer beim Landkreistag, sieht insofern eine Sondersituation. Allerdings sei die Lage in vielen Schulen wegen der Personalnot angespannt: „Wenn dann noch Zuwanderer hinzukommen, sind viele Einrichtungen nicht darauf vorbereitet“, sagte Struckmeier. In einer Grundschule in Burg etwa hatten im Herbst von 47 eingeschulten Kindern 34 einen Migrationshintergrund. In der Stadt wurden die Einzugsbereiche inzwischen neu zugeschnitten, um Zuwanderer künftig besser zu verteilen.

In der Koalition überwiegt angesichts der Pläne aus dem Bildungsressort Skepsis: „Es ist aus meiner Sicht eine unbefriedigende Situation entstanden, die nicht zum Dauerzustand werden darf“, sagte FDP-Bildungspolitiker Jörg Bernstein. SPD-Fraktionschefin Katja Pähle erklärte: „Wieder einmal eine „schnelle Lösung“ für ein drängendes Problem!“ Die langfristige Bindung früher engagierter Sprachlehrer wäre sinnvoller gewesen.

Ukrainer ohne Deutschkenntnisse lernen im Land bislang oft in sogenannten Ankunftsklassen. Zuletzt gab es davon 26 an 13 Schulen. Sie sind aktuell aber nur noch für dieses Schuljahr geplant.