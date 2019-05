In Sachsen-Anhalt wird am 26. Mai gewählt. Symbolfoto: Jens Ressing/dpa

In Sachsen-Anhalt sind die Europa- und Kommunalwahlen nach Angaben der Landeswahlleitung am Sonntag problemlos gestartet.

Magdeburg (dpa) l In Sachsen-Anhalt sind die Europa- und Kommunalwahlen nach Angaben der Landeswahlleitung am Sonntag problemlos gestartet. Es habe keine Anrufe oder anderen Hinweise auf Pannen gegeben, hieß es am Sonntagmorgen in Magdeburg. Rund 1,88 Millionen Menschen im Land sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahllokale hatten um 8 Uhr geöffnet, bis 18 Uhr gibt es die Gelegenheit zur Stimmabgabe. Allein bei den Kommunalwahlen sind rund 1000 Gremien neu zu besetzen. Experten rechnen mit einer höheren Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren. 2014 lag die Beteiligung bei Europa- und Kommunalwahlen im Land bei jeweils 43 Prozent.

Neben dem EU-Parlament werden elf Kreistage sowie die drei Stadträte von Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau gewählt. Hinzu kommen Gemeinde- und Ortschaftsräte. In einigen Gemeinden werden zudem hauptamtliche Bürgermeister gewählt. Rund 20.000 Wahlhelfer sind den Angaben zufolge im Einsatz.