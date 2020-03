Nach der Morddrohung gegen Sachsen-Anhalts Ex-AfD-Chef André Poggenburg ermittelt nun der Staatsschutz.

Halle l Im Zusammenhang mit einer Morddrohung gegen den Landtagsabgeordneten André Poggenburg (fraktionslos) ist der Staatsschutz eingeschaltet worden. Ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle bestätigte am Mittwoch der Volksstimme, dass Strafanzeige wegen einer Bedrohung erstattet wurde: "Die Ermittlungen werden im polizeilichen Staatsschutz geführt."

Poggenburg hatte am Mittwoch öffentlich gemacht, dass er in seinem Briefkasten am Privathaus in Stößen (Burgenlandkreis) eine scharfe Patrone gefunden habe. Dazu eine Karte mit der Aufschrift "Rote Karte", auf deren Rückseite ein „Anarcho-Zeichen“ gewesen sei.

Poggenburg sprach von einer "Einschüchterungsstrategie" gegen ihn. "Ich schiebe das nicht einfach weg, aber ich lasse mich auch nicht total verschrecken", sagte der frühe AfD-Landes- und Fraktionschef der Volksstimme.