Eigenwilliger Polit-Stratege: Ein Nachruf auf Jens Bullerjahn

Magdeburg - Der frühere Finanzminister und Vize-Ministerpräsident Jens Bullerjahn ist am Samstag in einer Klinik in Eisleben (Kreis Mansfeld-Südharz) im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer schweren Erkrankung verstorben. Mit ihm ist ein Mann für immer gegangen, der die Politik in Sachsen-Anhalt nach der Wiedervereinigung entscheidend mitgeprägt hat.