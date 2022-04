Ex-Mitarbeiter der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz entwickeln Ideen für ie Zukunft des Gartenreichs

Zusammenführen, was zusammengehört: Ein Strategiepapier macht sehr konkrete Vorschläge „Für die Einheit des Gartenreichs Dessau-Wörlitz“.

Das Gartenreich ist mehr als Wörlitz: Einweihung des rekonstruierten Franz-Denkmals im Dessauer Georgengarten, August 2017. Laut Koalitionsvertrag soll der Garten an die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz übertragen werden.

Dessau-Rosslau/MZ - Dieses Papier ist ein Weckruf. Und das will es ausdrücklich sein: „Es ist an der Zeit“, schreiben die Autoren. Zeit wofür? Dafür, das Welterbe Gartenreich Dessau-Wörlitz „im Verbund der Welterbestätten des Landes Sachsen-Anhalt zu einer Aufmerksamkeit und Wirksamkeit zu führen, die seiner herausragenden Bedeutung entspricht“. Wie soll das erreicht werden? Durch sachliche und fachliche Komplettierung: „Die Zersplitterung der Zuständigkeiten für das Gartenreich, einer historisch gewachsenen Einheit also, sollte dringend und konsequent überwunden werden.“