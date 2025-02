Seit Mittwochfrüh durchkämmen rund 50 Beamte der Landesbereitschaftspolizei den Wald bei Wilhelmshof im Landkreis Stendal. Bereits im vergangenen Jahr gab es ähnliche Aktionen. Was dazu bekannt ist.

Stendal - Etwa 50 Beamte der Landesbereitschaftspolizei und Kriminalisten der Cold-Case-Einheit aus Halle haben am Mittwoch erneut in einem ein Waldstück zwischen Wilhelmshof und Uchtspringe nach Spuren der seit knapp zehn Jahren vermissten Inga Gehricke durchsucht. Die damals Fünfjährige war am 2. Mai 2015 spurlos bei einer privaten Feier vom Gelände der dortigen Diakonie verschwunden.