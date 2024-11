zweite Folge der RTL-Doku von Stern TV Kinderheim und Knast: Neue Einblicke in die Kindheit der Ritter-Brüder aus Köthen

Seit drei Jahrzehnten begleitet RTL die Familie Ritter aus Köthen. Dabei dreht sich vieles um Gewalt und Fremdenfeindlichkeit. In der neuen Folge von Stern TV sind die Brüder in einem anderen Licht zu sehen: Es geht um ihr Leben in den Heimen.