So leiden Familien aus Sachsen-Anhalt unter den enormen Gaspreisen

Magdeburg/DUR/lb - Nach Benzin und Lebensmitteln ist die Erhöhung des Gaspreises für viele Menschen nun ein Grund zur Sorge, wenn sie ihre finanzielle Lage betrachten. Der Mieterbund schätzt, dass mindestens das untere Einkommensdrittel der deutschen Bevölkerung die steigenden Kosten für Energie nicht zahlen kann.

Bereits jetzt wurden zahlreiche Haushalte in Sachsen-Anhalt informiert, dass sie künftig ein Vielfaches ihrer bisherigen Nebenkosten zahlen müssen. Auch zwei Familien aus Sachsen-Anhalt blicken mit großen Bedenken auf die kommende Zeit.

Kerstin aus Anhalt-Bitterfeld: "Es wird immer schwerer für uns"

Kerstin lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in einer Vier-Zimmer-Wohnung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. "Mein Mann ist Alleinverdiener", erklärt sie. Die Mutter ist zwar gelernte Kosmetikern, findet aber aktuell keine passende Stelle. "Einen Job kann ich nur Vormittags ausüben, wenn die Kinder in der Kita sind. Doch durch diese gebundenen Zeiten finde ich leider keine Arbeit", so Kerstin.

Das Problem: Die 31-Jährige bekommt auch keinerlei Sozialleistungen, die das Budget der Familie aufstocken könnten. "Mein Mann arbeitet Vollzeit und ich bekomme keine Sozialleistungen, da er - knapp über der Grenze - zu viel verdient", erklärt sie.

Die vergangenen Preiserhöhungen sind bereits eine große Herausforderung für die vierköpfige Familie. Nun haben sie kürzlich auch noch ein Informationsschreiben über die anstehende Gaspreiserhöhung bekommen - "um das Sechsfache". Statt 50 Euro soll die Familie ab dem 1. Oktober 324 Euro monatlich zahlen. "Wie wir das hinbekommen sollen, wissen wir bis jetzt nicht", so die Mutter.

Kerstin lebt mit ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern in Anhalt-Bitterfeld. Foto: Privat

Martin aus dem Mansfelder Land: "Kinobesuch ist langsam Luxus"

Auch Martin und seine Familie aus dem Mansfelder Land blicken mit großer Sorge in die nahe Zukunft. Der Physiotherapeut lebt in einem Einfamilienhaus mit seiner Frau und zwei Kindern. Seine Frau arbeitet Teilzeit in einem Baumarkt. Die zusätzliche Gaspreiserhöhung, die auch hier um ein vielfaches teurer wird, bedeutet für die vierköpfige Familie "sparen an allen Ecken". Nur so würden sie gemeinsam "über die Runden kommen".

Besondere Ausflüge, Urlaube oder Unternehmungen müssen laut dem Familienvater hinten angestellt werden. "Man kann nicht mehr die Wünsche der Kids erfüllen. Urlaub ist somit nächstes Jahr gestrichen. Selbst ein Kinobesuch ist langsam Luxus", so Martin. Weiter fügt der 32-Jährige hinzu: "Wir versuchen zumindest die Hobbys der Kinder noch zu ermöglichen. Aber der Urlaub wird nächstes Jahr auf Tagesausflüge beschränkt."

Im Alltag versucht er nun, bestmöglich Energie zu sparen. Doch ob diese kleinen Tipps und Tricks die kommende Nebenkostenabrechnung merklich beeinflussen, bleibt abzuwarten. Zahlreiche Menschen suchen daher Hilfe bei Energieberatern oder Mieterbund-Stellen, um sich auf den Herbst vorzubereiten.