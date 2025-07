Nach einem Testspiel des Halleschen FC in Kassel sind die Fans des Vereins am Samstagnachmittag mit einem Regionalexpress wieder in Halle angekommen – doch der Zug war völlig verwüstet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Halle (Saale)/Kassel. – Nach einem Testspiel des Regionalligisten Hallescher FC in Kassel ist ein Regionalexpress völlig verwüstet am Hauptbahnhof Halle angekommen. Herausgerissene Sitze und aufgeschlitzte Sitzpolster waren nur ein Teil der Zerstörung im Innenraum des Zuges. Täter waren mutmaßlich HFC-Fans.

Obwohl das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, seien einige Anhänger des Fußballvereins am vergangenen Samstag nach Kassel gereist, so die Polizei. Sie wurden demnach aber direkt wieder zurückgeschickt.

Vandalismus nach HFC-Testspiel: Bundespolizei wartet schon in Halle

Um 16.20 Uhr sei der RE8 dann am Gleis 5 in den Hauptbahnhof Halle eingerollt, so Vincent Goedecke, Pressesprecher der Bundespolizei. 50 Bundespolizisten hätten bereits am Bahnsteig auf die Fans gewartet. Vorab habe das Zugpersonal über die Notfallleitstelle Bescheid gegeben, dass es im Zug zu Vandalismus gekommen war, so Goedecke weiter.

Im Zug wurden nicht nur Sitze aus den Verankerungen gerissen, auch Sticker seien an den Fenstern angebracht, Toiletten mutwillig verstopft und Monitore zerstört worden. Die Polizei gehe aktuell von einer Schadenssumme von 25.000 Euro aus.

Von insgesamt 81 Personen wurden die Personalien aufgenommen. Derzeit werde überprüft, ob "konkreten Personen gewisse Taten zugeordnet werden können", so der Pressesprecher. Zu Festnahmen kam es nicht.