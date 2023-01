Bundesratsinitiative FDP in Sachsen-Anhalt dringt auf Verlängerung der Laufzeit für Atomkraftwerke

Die mitregierende FDP in Sachsen-Anhalt dringt auf eine Verlängerung der Laufzeit für Atomkraftwerke über den 15. April hinaus und will, dass die Landesregierung dazu eine Bundesratsinitiative startet. Das teilte die FDP-Fraktion am Mittwoch mit.