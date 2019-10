In Bitterfeld-Wolfen standen gleich mehrere Ställe in Brand. Symbolbild: Martin Rieß

Bitterfeld-Wolfen (dpa) l 75.000 Euro Schaden und eine Vollsperrung der Bundesstraße 184 sind die Folgen eines Brandes in Bitterfeld-Wolfen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, war das Feuer aus bisher unbekannter Ursache am Donnerstagabend im Ortsteil Bobbau (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ausgebrochen. Mehrere Ställe, in denen unter anderem Enten und landwirtschaftliche Geräte untergebracht waren, brannten ab.

Die Tiere wurden gerettet. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war am frühen Freitagmorgen noch im Einsatz, die Sperrung der Bundesstraße werde voraussichtlich bis zum Mittag dauern, hieß es.