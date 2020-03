Ein Feuer in einer Unterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge in Wanzleben sorgte in der Nacht zum Donnerstag für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräfte. Foto: Matthias Strauss

Ein Feuer in einer Unterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge in Wanzleben sorgte für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräfte.

Wanzleben (muß/md) l In einer Flüchtlingsunterkunft in Wanzleben (Börde) hat es in der Nacht zum Donnerstag (5. März) gebrannt. Nach ersten Angaben der Einsatzleitungwar in einer Wohnung ein Brand ausgebrochen. Die Flammen griffen schnell auf weitere Zimmer über.

Wie Kai Pluntke von der Feuerwehr Wanzleben mitteilte, hatten sich 23 Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen können: „Als wir mit 50 Einsatzkräften vor Ort eintrafen stand eine Wohnung in Vollbrand. Das ganze Gebäude war verraucht. Eine Person musste gerettet werden. Der Mann lag im Hausflur", so Pluntke. Der Verletzte wurde vor Ort notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Über weitere Verletzte liegen derzeit keine Informationen vor.

In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Börde wurde noch in der Nacht die Betreuung der Betroffenen organisiert. Sie werden nun woanders untergebracht, denn die Wohnungen sind vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.