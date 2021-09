Feuerwehr im Einsatz: Zündschlüssel aus Schloss entwendet

Wittenberg - In Wittenberg ist während eines Feuerwehreinsatzes der Zündschlüssel aus einem Fahrzeug entwendet worden. Die Kameraden waren am späten Samstagabend wegen eines ausgelösten Brandmelders im Ortsteil Piesteritz im Einsatz, wie die Polizei am Sonntag in Wittenberg mitteilte. Während sie am Einsatzort unterwegs waren, wurde der Schlüssel aus dem Zündschloss gestohlen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Ein Strafverfahren läuft.