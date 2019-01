Wegen eines Lkw-Brands nahe Helmstedt müssen Autofahre rin auf der A2 in Richutng Magdeburg mit Sichtbehinderungen rechnen. Foto: Matthias Strauß

Wegen eines Brands nahe Helmstedt müssen Autofahrer auf der A2 in Richtung Magdeburg mit Sichtbehinderungen rechnen.

Helmstedt l l Auf der Autobahn 2 in Richtung Magdeburg, kurz hinter der Autobahnabfahrt Helmstedt/Marienborn, ist die Feuerwehr am Donnerstagmorgen im Einsatz. Seit Stunden versucht die Feuerwehr mit etwa 30 Kameraden einen Brand auf dem Rasthof Waldkater zu löschen. Grund ist ein brennender Elektroschrotthaufen am Rasthof "Waldkater". Es gibt Sichtbehinderungen durch Rauch und auch Straßenglätte wegen des Löschwassers.

Wie Einsatzleiter Stefan Müller mitteilte, gestalten sich die Löscharbeiten sehr schwierig. Bei der brennenden Lkw-Ladung soll es sich um klein geschredderten Elektroschrott handeln. Da ein Löscheinsatz mit Wasser keinen Erfolg brachte, wurde bei Tagesanbruch der brennende Müllhaufen mit einem Bagger auseinandergezogen und die Feuerwehrleute versuchen derzeit, mit Schaum zu löschen.

Dabei zündet der Elektroschrott immer wieder durch, so dass die Kameraden zusätzlich versuchen müssen, das Feuer mit Schauffeln zu ersticken. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.