Am Freitag ist ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Coswig ausgebrochen. Symbolfoto: pixabay.com/CC0

In Coswig hat ein Einfamilienhaus gebrannt. Rettungskräfte fanden den 66-jährige Bewohner, der noch vor Ort starb.

Coswig (vs) l Am Freitag, 28. Juni, ist gegen 11 Uhr ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Coswig, Ortsteil Wörpen, ausgebrochen. In der Wörpener Hauptstraße kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu dem Brand, den die Feuerwehr löschen konnte.

Den 66-jährigen Bewohner fanden Rettungskräfte in den Räumlichkeiten des Hauses. Er verstarb vor Ort. Der Brandort wurde beschlagnahmt und der Sachschaden konnte aktuell noch nicht beziffert werden. Die eingeleitete Brandermittlung zur Klärung der Brand- und Todesursache dauert an.