In Halle haben Autos gebrannt. Symbolfoto: Martin Rieß

Bei einem Brand in Halle in Sachsen-Anhalt wurden mehrere Autos zerstört. Die Brandursache ist noch unklar.

Halle (dpa) l Bei einem Brand in Halle sind acht Autos vollständig zerstört worden. Das Feuer war in der Nacht zu Mittwoch ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Autos waren in einem Carport geparkt.

Ein angrenzendes Mehrfamilienhaus wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die genaue Schadenshöhe konnten die Beamten noch nicht feststellen. Auch wie es zu dem Feuer kam, war zunächst noch unklar.