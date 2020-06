In Halle ist es zu einem Wohnungsbrand gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Halle (dpa) l Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Halle sind drei Menschen verletzt worden. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache in der Nacht zum Dienstag in der Wohnung eines 50-Jährigen ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann erlitt eine Rauchvergiftung sowie Verbrennungen und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 41 Jahre alter Passant, der die Hauseingangstür auftrat, um die Anwohner in Sicherheit zu bringen, verletzte sich dabei am Fuß. Zudem klagte eine 61-Jährige über Atembeschwerden.