Sachsen-Anhalts Landeskasse rutscht tief in die roten Zahlen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei fast 10.000 Euro.

Magdeburg l Auf Sachsen-Anhalts Schuldenuhr stehen elf Ziffern: 20 952 166 710. Heißt: Mit mehr als 20,9 Milliarden Euro steht das Land aktuell bei den Banken in der Kreide. „Das ist ein historischer Höchstwert“, sagt Ralf Seibicke, Landeschef des Bundes der Steuerzahler. „Damit entfällt auf jeden Bürger des Landes ein Anteil von 9550 Euro.“



Die Gesamtschulden wachsen, weil Sachsen-Anhalts Landeskasse mit einem Jahresvolumen von gut 11 Milliarden Euro voriges Jahr tief in die roten Zahlen gerutscht ist. Der jetzt vorliegende Jahresabschluss weist ein Defizit von 779 Millionen Euro aus. Finanzminister Michael Richter (CDU) wird diese Summe über neue Kredite ausgleichen. Das hat es lange nicht mehr gegeben. Zuletzt borgte sich das Land 2011 Geld, weil die Einnahmen nicht reichten. Damals stand die Schuldenuhr bei 20,6 Milliarden Euro. Ab 2012 wurde getilgt. Die Schuldenuhr lief rückwärts - das ist vorerst vorbei.



„Ich will das nicht schönreden“, sagt Minister Richter, „aber wir hatten noch Schlimmeres befürchtet.“ Vor einem Jahr, im ersten Lockdown, schätzte er das Defizit noch auf eine Milliarde. Anfang Dezember schien sich die Lage aufzuhellen, und das zu erwartende Minus lag „nur“ noch bei 350 Millionen Euro. Zumal in einigen Töpfen sogar noch Geld übrig war: 424 Millionen Euro waren wegen stockender Investitionen liegen geblieben; und 138 Millionen Euro Personalmittel flossen nicht ab, da allein bei Lehren und Polizisten zusammen gut 1000 Stellen nicht besetzt werden konnten. Doch selbst diese Reserven reichten nicht, um die eingebrochenen Steuereinnahmen sowie die krisenbedingten Mehrausgaben an anderer Stelle zu kompensieren.



Land muss Geld abgeben

Allein bei Steuern und Bundeszuweisungen verbucht Richter ein Minus von 716 Millionen Euro. Am stärksten schrumpfte die Umsatzsteuer, da der Satz im Sommer von 19 auf 16 Prozent (ermäßigt von 7 auf 5 %) abgesenkt wurde. Hier fehlen weit über 100 Millionen Euro in der Landeskasse. Spürbar zurück gingen auch Lohn- und Unternehmenssteuern. Lockdown und Kurzarbeit schlagen ins Kontor. In Sachsen-Anhalt waren zum Jahresende 20 000 Menschen weniger in Beschäftigung als Ende 2019. Das betrifft Angestellte wie auch Selbständige. Da der Konjunktureinbruch in anderen Bundesländern wegen der dort ansässigen Großindustrie allerdings noch stärker als hier wirkt, muss Sachsen-Anhalt sogar 22 Millionen Euro in den Länderausgleichstopf einzahlen. Sachsen-Anhalt wird zum Geberland: auch das ist neu.



Die Ausgaben hingegen lagen deutlich höher als zunächst geplant. 48 Millionen Euro Landesgelder flossen in die Coronahilfe für Firmen. 19 Millionen Euro kostete die Übernahme der Kita-Elternbeiträge während der ersten Schließung im Frühjahr 2020. 120 Millionen Euro wurden den Kommunen überweisen, um deren Gewerbesteuerausfälle auszugleichen. 15 Millionen Euro Prämiengelder gingen in die Pflege. Und 13 Millionen Euro Hilfsgelder flossen in Nahverkehrsunternehmen.



Der Landesrechnungshof wie auch der Bund der Steuerzahler hatten bereits mehrfach kritisiert, dass die CDU-SPD-Grünen-Koalition es nicht geschafft hatte, in den guten Zeiten vor Corona Rücklagen aufzubauen. Im Gegenteil - „der Haushalt war auch schon vor Corona auf Kante genäht“, sagt Steuerzahler-Chef Seibicke.



2021 ist zunächst keine Besserung in Sicht. Der Lockdown geht in den sechsten Monat und auch der 21er Etat hat keine Puffer. Eigentlich müsste ein Nachtragshaushalt - also ein angepasster Etat - beschlossen werden. Doch kurz vor der Wahl will die Regierungskoalition da nicht ran. „In Wahlkampfzeiten läuft eine Haushaltsdebatte weder sachlich noch fachlich akzeptabel“, sagt CDU-Haushaltspolitiker Guido Heuer. „Wenn ein Nachtrag nötig ist, dann machen wir das nach der Wahl.“ Also: Nach dem 6. Juni.