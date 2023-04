Magdeburg - Robert Kretschmann schlüpft in den feuerfesten Anzug, setzt sich den Integralhelm auf und klemmt sich auf dem schwarzen Sportsitz hinter das Rennlenkrad. Worauf er besonders achten muss? „Darauf, dass ich mir den Kopf nicht anstoße“, scherzt der 1,86-Meter-Mann vom Lehrstuhl Produktentwicklung und Konstruktion der OvG-Universität in Magdeburg. „Was im niedrigen Cockpit des Ultima RSe bei meiner Größe gar nicht so einfach ist.“

