Magdeburg - 2023 war bisher eines der nassesten Jahre in Sachsen-Anhalt seit der Wende. In der Folge haben sich die Böden in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Monaten von den Dürrejahren teilweise erholt. Ursächlich sind nach Angaben von Andreas Marx, Leiter des Mitteldeutschen Klimabüros des Helmholtz-Institutes, die großen Niederschlagsmengen zu Beginn des Jahres und in den Sommermonaten, die weit über dem langjährigen Mittel lagen. „Wir können nicht von einem Dürrejahr sprechen“, sagt Marx.