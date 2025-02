Gefährliche Kälte Wetterwarnung des DWD vor strengem Frost in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Kälte in vielen Teilen des Landes. Besonders in der Nacht zu Montag könne es zu Frostschäden kommen. Aufenthalte im Freien seien zu vermeiden.

Wetterwarnung des DWD vor strengem Frost in Sachsen-Anhalt

Raureif an den Zweigen eines Baumes im Oberharz. Der DWD warnt vor Frost und bitterer Kälte

Leipzig. - Der Deutsche Wetterdienst in Leipzig hat am Sonntagmittag eine amtliche Warnung vor strengem Frost für nahezu alle Landkreise in Sachsen-Anhalt herausgegeben.

Die Warnung betrifft die Zeit von Sonntagnachmittag 17 Uhr bis Montagmittag 12 Uhr.

Altmarkkreis Salzwedel

Kreis Börde

Kreis Wittenberg

Kreis Anhalt-Bitterfeld

Saalekreis

Kreis Stendal

Salzlandkreis

Kreis Mansfeld-Südharz

Stadt Magdeburg

Kreis Jerichower Land

Kreis Harz - Tiefland

Kreis Harz - Bergland (Oberharz)

Stadt Dessau-Roßlau

Es bestehe die Gefahr des Auftretens von strengem Frost (Stufe 2 von 2), heißt es in der Warnung.

Die Kälte könne erhebliche Frostschäden verursachen. Unter anderem durch einfrierende Wasserleitungen. Zudem werden die Menschen vor der Gefahr der Unterkühlung bei längeren Aufenthalten im Freien gewarnt.

Strenger Frost in Sachsen-Anhalt: Handlungsempfehlungen des DWD

Es wird empfohlen, Aufenthalte im Freien nicht unnötig auszudehnen oder ganz vermeiden. Außerdem sollten Frostschutzmaßnahmen ergriffen werden: Wasser aus Außenleitungen sollte man ablassen und empfindliche Pflanzen nach Möglichkeit abdecken.

Alle Handlungsempfehlungen des Deutschen Wetterdienstes sind unverbindliche Hinweise. Über die individuelle Umsetzung der Empfehlungen sollte situativ unter Einbezug der örtlichen Gegebenheiten entschieden werden.